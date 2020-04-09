Corsair выпустила игровую мышь Dark Core RGB Pro с тройным подключением

2020-04-09, Автор - Ramil; Продукт - Corsair Dark Core RGB Pro ; [78]
Игровая мышь Corsair Dark Core RGB Pro использует три вида подключения: с помощью кабеля USB 2.0, Bluetooth, Slipstream. Длина кабеля составляет 1,8 м.

Мышь использует оптический датчик Pixart PAW3392. Переключатели Omron с сроком в 50 миллионов нажатий. Доступно сохранение трех профилей макросов.

Модель оснащен девятью зонами RGB подсветки, которую можно настроить с помощью оригинального ПО компании.

Вес игровой мыши Corsair Dark Core RGB Pro составляет 133 г. Производитель дает двухлетнюю гарантию.


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