Corsair выпустила игровую мышь Dark Core RGB Pro с тройным подключением

Игровая мышь Corsair Dark Core RGB Pro использует три вида подключения: с помощью кабеля USB 2.0, Bluetooth, Slipstream. Длина кабеля составляет 1,8 м.

Мышь использует оптический датчик Pixart PAW3392. Переключатели Omron с сроком в 50 миллионов нажатий. Доступно сохранение трех профилей макросов.

Модель оснащен девятью зонами RGB подсветки, которую можно настроить с помощью оригинального ПО компании.

Вес игровой мыши Corsair Dark Core RGB Pro составляет 133 г. Производитель дает двухлетнюю гарантию.