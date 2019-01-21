Cougar Immersa Pro Ti официально анонсировали

Компания Cougar официально представила свои новые игровые наушники, которые создавались специально для продвинутых геймеров. Новинка получила название Cougar Immersa Pro Ti и обзавелась красивой подсветкой, которую можно настраивать по своему желанию и получать более глубокий эффект погружения в виртуальный мир. Такого рода устройство идеально подходят для тех, кто хочет получить от геймплея не только качество звучания, но и удобство, привлекательный дизайн и эстетическое удовольствие. Пока что мы не можем ничего сказать о стоимости гарнитуры, так как ее официально никто не называл, но в самом ближайшем будущем эта информация тоже появится. В любом случае, если вы хотели крутой продукт, то стоит обратить внимание.