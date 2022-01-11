Cougar представляет DS10, многопортовую док-станцию ​​с RGB-подсветкой

Ноутбуки становятся все тоньше и теряют необходимый проводной интерфейс, поэтому появляются «стыковочные станции» — устройства, которые обеспечивают множество видов нисходящих проводных подключений, подключаясь к одному высокоскоростному соединению с вашим ноутбуком.

DS10 от Cougar делает это, за исключением того, что он также ориентирован на геймеров благодаря своей RGB-подсветке. Устройство отличается прочным спортивным дизайном с бесконечным зеркалом. В отличие от некоторых других док-станций, которые используют восходящий поток Thunderbolt 40 Гбит/с, DS10 использует USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с) с сквозным подключением DisplayPort, который поддерживает до 4K при 60 Гц.

Соединения Cougar DS10 включают три порта USB 3.x Gen 1 (5 Гбит/с), один USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), стереозвук с одним 4-контактным разъемом для гарнитуры, слот microSD, интерфейс Ethernet 1 Гбит/с, два Порты HDMI (каждый поддерживает 4K при 60 Гц) и порт USB-PD с выходной мощностью до 100 Вт. Кнопка позволяет переключаться между пресетами подсветки. Компания не раскрыла цены.

Комментарии и отзывы Cougar DS10
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