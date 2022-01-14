Cougar выпускает док-станции DS10 и DH07

Cougar представляет док-станции DS10 и DH07. Стоимость устройств производитель не раскрывает.

DS10 - это 10-портовая док-станция, в свою очередь, DH07 представляет собой 7-портовый док-хаб. Док-станция Cougar DS10 оснащена двумя портами HDMI для поддержки двух мониторов 4K 60 Гц. В устройстве также есть порт USB 3.1 Gen2 Type-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Он также оснащен устройством для чтения SD-карт, портом Ethernet и RGB-подсветкой.

Cougar DH07 - это тонкий 7-портовый концентратор с двумя портами HDMI для подключения нескольких мониторов к ноутбукам. Он оснащен высокоскоростными портами USB 3.1 Type-C и Type-A, а также устройством для чтения SD-карт. DH07 поддерживает подачу питания до 90 Вт.