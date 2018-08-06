Creative Outlier ONE Plus созданы для спорта

Беспроводные наушники постепенно набирают обороты — они стали доступнее, они звучат лучше и обладают целым рядом важных преимуществ. Теперь вот в сети показали Creative Outlier ONE Plus, которые не только являются наушниками с беспроводным подключением, но и плеером тоже. Это большое преимущество, так как если вы спортсмен и бегаете по утрам или вечерам, то понимаете насколько смартфон мешает. Благодаря наличию встроенного плеера вам не нужно таскать смартфон с собой на пробежку и это крутой плюс. Помимо этого, наушники защищены от влаги и выглядят очень привлекательно и практично. Если бы я занимался бегом, то взял бы именно эту модель из-за целого ряда важных преимуществ. Но мы, журналисты, не бегаем по утрам, так что выбор остается за остальными нашими читателями.