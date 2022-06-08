Creative выпускает аудиопередатчик BT-W4 с поддержкой aptX Adaptive

Компания Creative объявила о выпуске новейшего аудиопередатчика Bluetooth, который сочетает в себе простое подключение и звук высокого разрешения для превосходного беспроводного взаимодействия, предоставляя пользователям преимущество в современных радиочастотных средах, которые становятся все более загроможденными, будь то работа или игра.

Благодаря новейшему адаптивному кодеку aptX, BT-W4 может отслеживать качество соединения, тип контента и оптимально адаптирует битрейт для радиочастотной среды пользователя. Он также предлагает 24-битный звук высокого разрешения, передаваемый с частотой 48 кГц, и наряду с надежностью соединения, обеспечиваемой Bluetooth 5.2, пользователи могут ожидать непрерывного и всестороннего улучшения четкости и глубины музыки, фильмов и игр.

Адаптер BT-W4 обеспечивает простое переключении между четырьмя устройствами одним нажатием кнопки, что упрощает многозадачность. В комплект входит аналоговый подключаемый микрофон, который лучше всего использовать с игровыми консолями. Есть режим Hands-Free Profile, который легко активируется при подключении к беспроводной гарнитуре.

Пользователи могут настроить BT-W4 по своему вкусу с помощью различных функций персонализации. При подключении к приложению Creative пользователи могут удаленно переключаться между сопряженными устройствами или сбрасывать список сопряжений, а также настраивать звук с помощью эквалайзера и акустического движка Sound Blaster. Creative BT-W4 совместим с ПК, Mac, Nintendo Switch, PS4 и PS5.
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