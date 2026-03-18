Crimson Desert уже заработала 20 миллионов долларов

Видеоигра Crimson Desert подошла к релизу 19 марта с огромным ажиотажем, и теперь аналитики попытались оценить его в цифрах. Исследовательская компания Alinea Insights сообщает, что игра уже принесла более 20 миллионов долларов выручки только в Steam. Данная оценка основана примерно на 400 тысячах предзаказов ещё до выхода тайтла в релиз. Сейчас Crimson Desert занимает первое место в чарте самых продаваемых игр Steam, который формируется по выручке. Ей удалось обойти даже Counter-Strike, долгое время удерживавшую лидерство, по крайней мере в США, а также недавний инди-хит Slay the Spire 2, который опустился с первого на четвёртое место.

По данным SteamDB, на момент публикации игра занимает четвёртое место по количеству добавлений в список желаемого и насчитывает более 170 тысяч подписчиков в Steam. Интерес к проекту формировался уже давно, но дополнительный импульс он получил после публикации достаточно мягких минимальных системных требований — на фоне того, что современные игры становятся всё более требовательными к железу. В Alinea Insights считают, что значительная часть успеха связана с работой студии с сообществом и открытым, честным подходом к взаимодействию с игроками. Этому также способствовала демонстрация геймплея на YouTube-канале PlayStation Japan, которая усилила доверие и интерес аудитории. Осталось только надеяться на то, что в итоге разработчики не подведут фанатов и выпустят качественный проект топового уровня.
