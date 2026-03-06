Marathon могут выпустит на старых консолях

Видеоигра Marathon недавно провела весьма успешный стресс-тест, в рамках которого удалось привлечь почти 150000 игроков одновременно только в Steam. Более того, с момента запуска 5 марта игра стабильно удерживает около 80000 одновременных игроков, что показывает, что интерес к новому экстракшн-шутеру вызван не только бесплатным тестированием. Но, естественно, останавливаться на достигнутом было бы глупо. Похоже, что Bungie хочет привлечь как можно больше игроков — на это намекает обновлённый возрастной рейтинг ESRB, где теперь помимо ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 также указаны Xbox One и PlayStation 4.

Bungie пока не подтвердила, собирается ли выпускать Marathon на старых консолях, однако само появление рейтинга для прошлого поколения выглядит любопытно. Особенно если учитывать, что у некоторых игр ситуация обратная. Например, проекты, которые выходили на консолях прошлого поколения, а позже стали доступны на новых системах, вроде Destiny 2, не получали обновления рейтинга ESRB с добавлением новых платформ. Правда, минимальные системные требования Marathon для ПК нельзя назвать высокими — для запуска требуется видеокарта уровня NVIDIA GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 5500 XT, процессор Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600 и 8 ГБ оперативной памяти. Соответственно, благодаря оптимизации под фиксированное железо старых поколений разработчики вполне могут добиться адекватного уровня производительности на консолях прошлого поколения.