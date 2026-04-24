Microsoft отлично продаёт игры на PlayStation 5

В игровой индустрии снова активно обсуждают будущее консольных эксклюзивов — ходят слухи о возможном сворачивании Sony части ПК-портов и одновременно Microsoft заявляет о пересмотре политики эксклюзивности для Xbox. На этом фоне всё более очевидным становится, что расширение платформенной поддержки может приносить серьёзный коммерческий эффект. По данным публикации на сайте студии Virtuos Games, которая помогала Playground Games с портированием Forza Horizon 5 на PlayStation 5, игра разошлась тиражом более 5 миллионов копий только на консоли Sony. Этот результат почти сопоставим с оценками продаж в Steam, которые, в зависимости от аналитических источников, находятся в диапазоне от 7,24 до 8,36 миллиона копий.

При этом Forza Horizon 5 вышла на PlayStation 5 только в 2025 году, то есть почти через 4 года после первоначального релиза на ПК и Xbox. Такой подход фактически повторяет модель временных эксклюзивов, которую давно использует Sony, и от которой Microsoft в последние годы постепенно отходила, хотя теперь может частично к ней вернуться. Подобная стратегия показывает, что выпуск игр на нескольких платформах даже спустя время способен существенно увеличить общие продажи и продлить жизненный цикл проектов. Это также объясняет, почему в Microsoft всё чаще обсуждают пересмотр подхода к эксклюзивности, но пока что это очень спорный момент, который необходимо продумать на годы вперёд. Ведь эксклюзивы позволяют продавать консоли.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor