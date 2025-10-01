Crucial выпустила энергоэффективную память LPCAMM2 для ноутбуков

Компания Crucial сегодня официально представила новую оперативную память LPCAMM2 для ноутбуков, которая обеспечивает объём до 64 гигабайт и скорость до 8533 MT/сек. Благодаря таким возможностям LPCAMM2 позволяет без труда выполнять сложные симуляции, работать с задачами искусственного интеллекта в реальном времени и обрабатывать ресурсоёмкие данные. Это значительный шаг вперёд в развитии мобильной памяти — новинка обеспечивает в полтора раза более высокую производительность и снижает энергопотребление по сравнению с традиционными модулями DDR5 SODIMM. Модули сочетают преимущества мобильной памяти Micron LPDDR5X с компактным форм-фактором, который менее чем вдвое меньше стандартных SODIMM.

Такой подход позволяет пользователям апгрейдить и ремонтировать устройства, продлевая их срок службы и снижая объём электронных отходов. Разработка формата LPCAMM2 велась в тесном сотрудничестве с ведущими партнёрами экосистемы ПК и крупнейшими производителями, что обеспечило полную совместимость со следующими поколениями ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта. Новый стандарт ориентирован на высокую производительность, энергоэффективность и возможность обновления. Память LPCAMM2 уже поддерживается в грядущих мобильных рабочих станциях Lenovo и Dell, а в дальнейшем её планируется внедрять и другими производителями ноутбуков. Правда, пока что она всё же не настолько популярная, как хотелось бы энтузиастам.