Crucial выпустила энергоэффективную память LPCAMM2 для ноутбуков

Такой подход позволяет пользователям апгрейдить и ремонтировать устройства, продлевая их срок службы и снижая объём электронных отходов. Разработка формата LPCAMM2 велась в тесном сотрудничестве с ведущими партнёрами экосистемы ПК и крупнейшими производителями, что обеспечило полную совместимость со следующими поколениями ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта. Новый стандарт ориентирован на высокую производительность, энергоэффективность и возможность обновления. Память LPCAMM2 уже поддерживается в грядущих мобильных рабочих станциях Lenovo и Dell, а в дальнейшем её планируется внедрять и другими производителями ноутбуков. Правда, пока что она всё же не настолько популярная, как хотелось бы энтузиастам.