Cubot KingKong Mini 2 подешевел до 7 тысяч рублей

Смартфон Cubot KingKong Mini 2 подешевел до 7000 рублей на AliExpress, хотя изначально стоил 12 тысяч рублей. Напомним, что аппарат оснащается 4-дюймовым экраном с разрешением QHD+, 12-нанометровым 4-ядерным процессором MediaTek 6761, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, корпусом из металла и ударопрочного пластика, защитой от воды, пыли и грязи в соответствии со степенью IP68, одинарной тыльной камерой разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, поддержкой двух SIM-карт, интерфейсом USB-C и предустановленной операционной системой Android 10.

Комментарии и отзывы Cubot KingKong Mini 2
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