D-Link выпускает AC1750 MU-MIMO Wi-Fi роутер

D-Link сегодня анонсировала доступность своего новейшего маршрутизатора - маршрутизатора AC1750 MU-MIMO Wi-Fi (DIR-867). DIR-867 обеспечивает производительность для пользователей, которые требуют более быстрой скорости Wi-Fi для потоковой передачи HD и онлайн-игр на нескольких устройствах.DIR-867 предлагает великолепные быстродействующие двухдиапазонные скорости до 1750 Мбит / с и технологию AC SmartBeam, которая отслеживает подключенные устройства для повышения скорости и диапазона Wi-Fi. Этот маршрутизатор также оснащен интеллектуальным качеством обслуживания (QoS) с приоритетом трафика, четырьмя высокоэффективными внешними антеннами для максимального диапазона, родительским контролем и интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет пользователям настраивать свое устройство и использовать эти функции прямо из коробки , DIR-867 также оснащен новейшими технологиями MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), которые позволяют нескольким устройствам получать широкополосный Wi-Fi-сигнал одновременно.