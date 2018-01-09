D-Link выпускает роутер Wi-Fi DIR-2680, работающий со скоростью до 11 Гбит / с

D-Link выпускает свой маршрутизатор Wi-Fi AC2600 на базе McAfee, который имеет родительский контроль, антивирус, мониторинг в реальном времени и многое другое, чтобы защитить ваши устройства. Далее, к этому, это быстрый bugger, а также это 802.11ax-маршрутизатор.Маршрутизатор Wi-Fi с 802.11ax получит доступную (теоретическую) пропускную способность 11 000 Мбит / с. Это накопленная ценность. AX11000 имеет три канала и 4x4 mu-mimo, что означает, что используются каналы 1200 Мбит / с, и каждое подключенное устройство получает пропускную способность 4,8 Гбит / с. Это теоретическая емкость 11 000 Мбит / с.