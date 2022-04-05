DDR3 скоро будет выведен из эксплуатации, Samsung и SK Hynix планируют прекратить производство

Поскольку современные электронные устройства с каждым годом становятся все более технологически совершенными, нам как потребителям требуется больше памяти и более высокая скорость для более плавной работы в самых разных приложениях. Память DRAM стала важным электронным компонентом, обеспечивающим бесперебойную и быструю работу наших устройств, и на рынке существует множество вариантов оперативной памяти, от новейшей памяти DDR5 до самой дешевой памяти DDR3.

Тем не менее, DDR3 похоже, показывает свой возраст на рынке, поскольку технологии, первоначально запущенной в 2007 году, сегодня исполняется 15 лет. Учитывая этот контекст, несколько крупнейших в мире поставщиков DRAM, таких как Samsung и SK Hynix объявили, что отрасль намерена прекратить производство DDR3 из-за сокращения спроса на рынке.

Samsung уже уведомила своих клиентов, что компания продолжит принимать заказы на оперативную память DDR3 до конца 2022 года и выполнит эти заказы к концу 2023 года. Хотя большинство современных электронных устройств уже перешли с памяти DDR4 или DDR5 на DRAM , все еще существует относительно большое количество недорогих устройств, таких как маршрутизаторы, которые все еще используют память DDR3. Кроме того, старые подержанные или отремонтированные ноутбуки начала 2010-х годов, которые все еще находятся в обращении на рынке, по-прежнему нуждаются в памяти DDR3 для ремонта и замены. Прекращение производства может означать повышение цен на недорогие электронные устройства, поскольку теперь производители будут использовать вместо них более дорогой вариант DDR4, и эта стоимость производства в конечном итоге будет возвращена потребителю. С другой стороны, технологии наконец-то прощаются с более медленной памятью DDR3 и обеспечивают более быстрое взаимодействие с пользователем за счет перехода на DDR4 и DDR5 в будущем.