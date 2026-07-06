Память DDR4 от Samsung подорожала на 20%

Платформа Danawa, которая отслеживает цены на потребительские товары у розничных продавцов, зафиксировала ощутимый рост стоимости как DDR4, так и DDR5 модулей. Речь идёт прежде всего о модулях памяти Samsung DDR4 и DDR5, которые резко подорожали за последний месяц. Согласно ценовой истории 16 ГБ DDR4 на базе чипов Samsung, стоимость выросла примерно на 19% всего за один месяц. Не уточняется, отражает ли график динамику одного конкретного модуля или нескольких моделей, однако сам рост выглядит значительным. В отличие от DDR5, память DDR4 обычно не демонстрирует столь быстрых скачков цены, но в этот раз ситуация оказалась обратной.

Минимальная цена 16 ГБ DDR4 модуля в прошлом месяце составляла 162000 корейских вон, что примерно равно 105,7 доллара, а сейчас она выросла почти до 193130 корейских вон или около 126 долларов. Для DDR5 ситуация мягче — рост составил около 33100 корейских вон, то есть примерно 21,6 доллара, что соответствует примерно 10% увеличению за месяц. Аналитики отмечают, что продолжающийся RAMpocalypse постоянно подогревает цены на DRAM, что в итоге влияет на электронные устройства по всему миру. При этом не стоит думать, что DDR5 подорожала меньше, а значит, она более доступная или дорожает медленнее. Просто в предыдущие несколько месяцев цена на DDR5-память подскочила настолько, что сейчас её темпы роста слегка замедлились. Из-за этого кажется, что DDR4 дорожает активнее нового поколения оперативной памяти, но это не так.
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