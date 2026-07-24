Память LPCAMM2 подорожала более чем в два раза

«Недавно мы получили обновление стоимости от нашего поставщика LPCAMM2, которое значительно превысило все наши прогнозы и тот уровень расходов, который мы можем компенсировать без риска для финансовой стабильности компании. Вместо ожидаемого роста стоимости LPCAMM2 на низкий или средний двузначный процент в период со второго по третий квартал мы получили цены, которые более чем в два раза превышают стоимость предыдущей партии», — заявили в Framework. Фактический рост цены оказался настолько большим, что производитель больше не может полностью покрывать дополнительные расходы. Соответственно, компания планирует повышать цены на свою продукцию, чтобы дальше работать в плюс. Это плохие новости для памяти LPCAMM2, потому что она пока что не стала массовой, а значит, высокие цены убьют и без того низкий спрос на рынке компьютерных компонентов.