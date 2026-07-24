Память LPCAMM2 подорожала более чем в два раза

Производитель ноутбуков Framework рассказал о новой ситуации с ценообразованием на фоне очередного роста цен на чипы памяти. Стоит напомнить, что компания ранее уже несколько раз повышала цены на свою продукцию, но нынешнее изменение может оказаться самым значительным. Стоимость ноутбука Laptop 13 Pro, использующего память LPCAMM2 LPDDR5X, заметно выросла. Framework заявила, что старается максимально компенсировать рост расходов на память самостоятельно, однако теперь вынуждена увеличить цены, поскольку закупочная стоимость модулей LPCAMM2 выросла более чем в два раза. Да, всё верно — в два раза.

«Недавно мы получили обновление стоимости от нашего поставщика LPCAMM2, которое значительно превысило все наши прогнозы и тот уровень расходов, который мы можем компенсировать без риска для финансовой стабильности компании. Вместо ожидаемого роста стоимости LPCAMM2 на низкий или средний двузначный процент в период со второго по третий квартал мы получили цены, которые более чем в два раза превышают стоимость предыдущей партии», — заявили в Framework. Фактический рост цены оказался настолько большим, что производитель больше не может полностью покрывать дополнительные расходы. Соответственно, компания планирует повышать цены на свою продукцию, чтобы дальше работать в плюс. Это плохие новости для памяти LPCAMM2, потому что она пока что не стала массовой, а значит, высокие цены убьют и без того низкий спрос на рынке компьютерных компонентов.