DDR5 уже сталкивается с проблемами производства из-за глобальной нехватки микросхем

По словам поставщика электронных компонентов 12chip, вскоре у DDR5 может появиться причина стать еще более дорогостоящей технологией на раннем этапе внедрения, чем сейчас. В то время как производители полупроводников во всем мире борются с нехваткой логистики и компонентов, рынок DRAM до сих пор остается в некоторой степени невредимым. Производство DRAM - даже DDR5 - выполняется не на передовых узлах, а на более старых 14 нм. Согласно 12chip, у производителей нет проблем с масштабированием производства DRAM на этих старых узлах для удовлетворения спроса.

Однако на DDR5 напрямую влияют текущие проблемы с логистикой из-за отсутствия соответствующих микросхем интегральной схемы управления питанием (PMIC), которые DDR5 интегрировала в DIMM. В настоящее время сроки выполнения заказов PMIC оцениваются в 35 недель, что создает дополнительную нагрузку на сборщиков систем и производителей DRAM и вызывает задержки и узкие места во всей цепочке поставок. Кроме того, тот факт, что микросхемы PMIC для DDR5 в десять раз дороже, чем эквивалентные решения для управления питанием DDR4, не сулит ничего хорошего для будущих цен на DDR. Если такая ситуация сохранится, следует ожидать повышения цен на модули DDR5 из-за ухудшения соотношения спроса и предложения, что особенно актуально, если вы думаете о создании сборки на базе платформы Intel Alder Lake.

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