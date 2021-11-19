DDR5 уже сталкивается с проблемами производства из-за глобальной нехватки микросхем

Однако на DDR5 напрямую влияют текущие проблемы с логистикой из-за отсутствия соответствующих микросхем интегральной схемы управления питанием (PMIC), которые DDR5 интегрировала в DIMM. В настоящее время сроки выполнения заказов PMIC оцениваются в 35 недель, что создает дополнительную нагрузку на сборщиков систем и производителей DRAM и вызывает задержки и узкие места во всей цепочке поставок. Кроме того, тот факт, что микросхемы PMIC для DDR5 в десять раз дороже, чем эквивалентные решения для управления питанием DDR4, не сулит ничего хорошего для будущих цен на DDR. Если такая ситуация сохранится, следует ожидать повышения цен на модули DDR5 из-за ухудшения соотношения спроса и предложения, что особенно актуально, если вы думаете о создании сборки на базе платформы Intel Alder Lake.