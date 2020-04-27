DJI Mavic Air 2 слили до релиза

Мы уже давно привыкли к тому, что фотографии и качественные рендеры смартфонов попадают в сеть еще до того, как компания официально анонсирует свое устройство. Однако теперь сливают информацию не только про смартфоны, но и про квадрокоптеры, к примеру. На просторах интернета появились достаточно качественные фотографии нового устройства DJI Mavic Air 2, которое компания еще официально даже не представила. На фото можно заметить и новое название продукта, и ключевые особенности новинки, и даже устройство для управления полетом, которое получилось довольно стильным и необычным. Осталось только дождаться официального анонса и тогда можно будет говорить о том, что DJI Mavic Air 2 является лучшим решением на рынке сейчас.