DJI Osmo Mobile 3 - стабилизатор для смартфонов

Компания DJI представила ручной стабилизатор Osmo Mobile 3.

Прежде всего, следует сказать о дизайне, который позволяет брать Osmo Mobile 3 с собой повсюду. Габариты устройства в сложенном состоянии составляют всего 157 × 130 × 46 мм (в разложенном — 285 × 125 × 103 мм) при весе в 405 граммов. Из режима ожидания перейти к съёмке можно в считанные секунды, даже если стабилизатор находится в сложенном состоянии. При этом время автономной работы составляет 15 часов (в идеальных условиях), а для полной зарядки потребуется 2,5 часа. К смартфону стабилизатор Osmo Mobile 3 подключается через Bluetooth 5.0 LE.

Также производитель переработал рукоять, сделав её более эргономичной, мягкой и отодвинув назад под углом 15°. А благодаря удобно расположенным кнопкам и интуитивным функциям управление Osmo Mobile 3 можно без проблем осуществлять одной рукой, думая о кадре и сохраняя свободу движений при съёмке. Смартфон теперь закрепить очень просто благодаря пружинному механизму.

Интересно, что подвес позволяет менять ориентацию смартфона с вертикальной на горизонтальную с помощью функции быстрого поворота. Снимать можно под любым углом и с любым положением рукояти или делать любопытные автоматические эффекты с вращением камеры. Основные функции доступны интуитивно благодаря джойстику, удобным сочетаниям кнопок и быстрому меню.

Реализован спортивный режим для различных динамичных сценариев: съёмки баскетбольного матча или, например, активных детских развлечений. DJI оптимизировали алгоритмы для таких случаев, позволяющие добиться как скорости реакции, так и плавности движений камеры.

Режим «Панорама» (автоматическая съёмка панорам 3 × 3 или 180°), «Таймлапс» (ускорение времени и движений с помощью интервальной съёмки в связке с движением подвеса), «Замедленная съёмка».

Osmo Mobile 3 поддерживает управление жестами (запустить видеозапись можно простым движением руки как на фронтальной, так и на основной камерах), ActiveTrack 3.0 (плавное и надёжное отслеживание объектов на основе алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения) и «Гиперлапс» (особый режим ускоренной съёмки с дополнительным уровнем электронной стабилизации и отслеживанием объектов через ActiveTrack 3.0).

Стоимость Osmo Mobile 3 составляет в США всего $119. В комплекте с чехлом для переноски и весьма удобным аксессуаром-треногой устройство обойдётся в $139. Новый стабилизатор желательно использовать вместе с приложением DJI Mimo (Android и iOS), которое содержит обучающие видео, шаблоны и интеллектуальные режимы для доступа к расширенному количеству функций.