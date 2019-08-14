DJI Osmo Mobile 3 и его характеристики

По функциональности Osmo Mobile 3 практически полностью дублирует возможности предыдущей модели. У него есть несколько режимом съёмки: «История», «Спорт», TimeLapse, Slow Motion, реализована возможность приближения и блокировки положения смартфона, а также есть кнопка переключения в селфи-режим. Не забыли разработчики и об одной из самых востребованных функций ActiveTrack, позволяющей отслеживать объект съемки и удерживать его в центре кадра.Автономность стедикама осталось неизменной — все те же 15 часов от одного цикла заряда, что и у Osmo 2. А вот от «детских болезней» предшественника новинка избавилась: новый дизайн стабилизатора позволяет без труда подключать зарядку, аудио кабели и внешние микрофоны в любом положении рукояти.Конструкцией Osmo Mobile 3 предусмотрена возможность складывать гаджет таким образом, чтобы он занимал минимум места в дорожной сумке или рюкзаке. В модели доступна функция переключения портретного режима в ручной Quick Roll, используя которую больше не нужно снимать смартфон с зажимного фиксатора.О стоимости новинки пока неизвестно.