На рынке камер появилась новая DJI Osmo Pocket трехцилиндровая стабилизированная камера.

Он снимает видео 4K с частотой 60 Гц со скоростью 100 Мбит/с с 1/2,3-дюймовым 12-мегапиксельным датчиком с разрешением 1,55 мкм, диафрагмой f/2.0 и полем обзора 80 градусов. В Osmo Pocket есть двойные микрофоны, а также на 875 мАч аккумулятор, который должен записывать видео до 140 минут, заряжается камера от 0 до 100% за 73 минуты.

Размеры устройства составляют 121,9 х 36,9 х 28,6 мм, и он весит всего 116 г. Вы можете подключить к нему массу аксессуаров: зарядный футляр, беспроводной модуль, удлинительный стержень, водонепроницаемый чехол, фильтры ND, колесо контроллера, 3,5-миллиметровый адаптер для внешних микрофонов и многое другое.

Аппаратное обеспечение - это еще не все с чем вы можете использовать режим Pro, чтобы вручную настраивать параметры камеры, снимать RAW-фотографии и видеоролики D-Cinelike, в то время как в режиме Story используется «сочетание предустановленных шаблонов съемки и движений камеры, которые помогут вам создавать видео высокого качества», с «исключительно разработанными фильтрами и саундтреками», чтобы «дать уникальный снимок для ваших кадров». Все эти опции можно найти в приложении DJI Mimo для смартфонов. DJI Osmo Pocket для предварительного заказа теперь составляет 349 долларов. Он будет отправлен 15 декабря.