DJI показала Phantom 4 Pro V2.0...

Компания DJI решила пока что не выпускать пятую версию своего дрона и показала вторую версию Phantom 4 Pro. Это довольно популярная модель, которую на протяжении длительного времени продавали и продолжают продавать. Новинка облучила два важных изменения — технологию радиосвязи OcuSync и новые крепления для винтов. Последнее изменение позволит дрону издавать заметно меньше шума. Я не могу сказать, что это кардинально изменило устройство и что тем, кто уже купил первую версию стоит бежать и покупать вторую. Но, если вы давно хотели купить достойное решение за свои деньги, то обязательно посмотрите в сторону этого девайса. Он отлично собран, он снимает видео в высоком разрешении и позволяет вам наслаждаться полетами в любой части мира. Правда, нужно научиться пользоваться устройством и только потом уже летать.