DJI представила стабилизатор RS 4 Mini Creator Combo

Сегодня компания DJI представила новую версию самого компактного стабилизатора в серии Ronin. Как и предшествующий RS 3 Mini, обновлённый RS 4 Mini является более лёгкой, компактной и доступной альтернативой моделям RS 4 и RS 4 Pro, но предназначен для использования с небольшими беззеркальными камерами и смартфонами. Несмотря на то, что новинка стала немного тяжелее, она получила поддержку отслеживания объектов через дополнительный модуль — аналогичную функцию DJI недавно внедрила в Osmo Mobile 7 Pro. Новый DJI RS 4 Mini уже доступен в интернет-магазине компании в нескольких комплектациях. Базовая версия стабилизатора стоит 369 долларов, а версия RS 4 Mini Combo, включающая модуль отслеживания и рукоятку Mini Briefcase Handle, обойдется в 459 долларов.

Также представлена комплектация RS 4 Mini Creator Combo за 478 долларов, дополнительно включающая держатель для смартфона, ориентированный на создателей контента, использующих только телефон. Вес устройства увеличился с 795 до 890 граммов, но при этом его грузоподъёмность осталась на прежнем уровне — стабилизатор поддерживает камеры весом до 2 килограммов. Время автономной работы также возросло — вместо 10 часов теперь заявлено до 12, а 30-минутная быстрая зарядка обеспечивает до пяти часов использования. Помимо этого, в RS 4 Mini реализованы и другие улучшения. В частности, стабилизатор теперь быстрее переключается в вертикальный режим съемки, а благодаря новому тефлоновому покрытию движения стали еще более плавными.
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