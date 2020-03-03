DJI выходит на мировой рынок

Если вы хоть когда-то интересовались рынком квадрокоптеров или чего-то в таком духе, то точно знаете компанию DJI. Она является мировым лидером в этой области, отлично продает свои устройства и буквально покорила рынок Китая своими гаджетами. Но теперь производитель решил выйти и на мировую арену, чтобы показать потенциальным покупателям свои гаджеты и за пределы Китая. Конечно, вы и раньше могли купить технику DJI у различных компания по всему миру, но это все были реселлеры или те, кто продает устройства после покупки из Китая. А теперь производители принял решение продавать свои гаджеты самостоятельно, рекламировать их по всему миру и так далее. То есть, теперь начинается настоящая экспансия рынка высоких технологий от DJI.