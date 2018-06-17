DOOGEE S50 ударопрочный и водостойкий смартфон с отличной камерой

DOOGEE не так давно продемонстрировала новый смартфон, который не боится искупаться в морской воде или оказать на бетоне. Он имеет защищен по стандарту IP68, и обладает отличной двойной камерой и имеет довольно небольшую стоимость.Вы можете взять его собой в путешествие и не боятся за то, что его батарея объемом в 5180mAh быстро разрядиться и у вас не будет необходимости носить собой повербанк. Также он оснащен восьмиядерным процессором Mediatek MT6763T, 6ГБ оперативной и 64ГБ внутренней памяти, а также видеочипом от Mali (G71-MP2), что позволит вам справляться с множеством требовательных задач.

Основные 16МП модули и фронтальные 13+8МП модули, позволят вам запечатлить самые яркие моменты ваших путешествий или обычных прогулок. На данный момент, смартфон продается со скидкой 27% и его стоимость составляет 220$ в онлайн магазине CooliCool.