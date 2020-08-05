Дата выхода iOS 14

Это всегда захватывающее время, когда Apple выпускает совершенно новое обновление программного обеспечения в бета-версии. Часы начинают тикать, и мы все начинаем ждать прибытия новой большой вещи. Давайте же посмотрим, когда были выпущены последние несколько крупных обновлений по всему миру от Apple:
- iOS 13 была выпущена 19 сентября 2019 года (четверг)
- iOS 12 была выпущена 17 сентября 2018 года (понедельник)
- iOS 11 была выпущена 19 сентября 2017 года (вторник)
- iOS 10 была выпущена 13 сентября 2016 года (вторник)