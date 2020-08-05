iOS 14 и iPadOS 14 в настоящее время находятся в бета-версии, но многие пользователи iOS больше заинтересованы в дате выпуска.

iOS 13 была выпущена 19 сентября 2019 года (четверг)

iOS 12 была выпущена 17 сентября 2018 года (понедельник)

iOS 11 была выпущена 19 сентября 2017 года (вторник)

iOS 10 была выпущена 13 сентября 2016 года (вторник)

Это всегда захватывающее время, когда Apple выпускает совершенно новое обновление программного обеспечения в бета-версии. Часы начинают тикать, и мы все начинаем ждать прибытия новой большой вещи. Давайте же посмотрим, когда были выпущены последние несколько крупных обновлений по всему миру от Apple:Учитывая вышеизложенную информацию, обновления программного обеспечения появлялись перед выпуском нового iPhone. Основные обновления iOS всегда поступают после 10 сентября и до 20 сентября. Но имейте в виду, что компания Apple не выпускает обновления программного обеспечения по выходным дням. Также в сети гуляют слухи, что дата выхода iOS 14 и iPadOS 14 выпадет на 16 сентября .