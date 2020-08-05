Дата выхода iOS 14

iOS 14 и iPadOS 14 в настоящее время находятся в бета-версии, но многие пользователи iOS больше заинтересованы в дате выпуска.

Это всегда захватывающее время, когда Apple выпускает совершенно новое обновление программного обеспечения в бета-версии. Часы начинают тикать, и мы все начинаем ждать прибытия новой большой вещи. Давайте же посмотрим, когда были выпущены последние несколько крупных обновлений по всему миру от Apple:
  • iOS 13 была выпущена 19 сентября 2019 года (четверг)
  • iOS 12 была выпущена 17 сентября 2018 года (понедельник)
  • iOS 11 была выпущена 19 сентября 2017 года (вторник)
  • iOS 10 была выпущена 13 сентября 2016 года (вторник)
Учитывая вышеизложенную информацию, обновления программного обеспечения появлялись перед выпуском нового iPhone. Основные обновления iOS всегда поступают после 10 сентября и до 20 сентября. Но имейте в виду, что компания Apple не выпускает обновления программного обеспечения по выходным дням. Также в сети гуляют слухи, что дата выхода iOS 14 и iPadOS 14 выпадет на 16 сентября .
Комментарии и отзывы Apple iOS 14
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