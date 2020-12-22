Дата запуска серии Xiaomi Mi 11 - 28 декабря

В начале этого месяца Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 888 5G, которая будет работать на большинстве флагманских телефонов Android в 2021 году. Вскоре после запуска, компания Xiaomi обратилась своим фанатам, что это будет первый бренд, выпустивший смартфон на базе процессора Snapdragon 888. И сегодня компания выпустила официальное подтверждение того, что серия Mi 11 выйдет из строя 28 декабря.

Как показано на плакате, серия Xiaomi Mi 11 будет анонсирован 28 декабря в 19:30 по местному времени. Но компания не поделилась никакой информацией о характеристиках линейки Mi 11. Нам лишь остается ждать, ведь до запуска остается около недели.