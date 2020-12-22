Дата запуска серии Xiaomi Mi 11 - 28 декабря

В начале этого месяца Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 888 5G, которая будет работать на большинстве флагманских телефонов Android в 2021 году. Вскоре после запуска, компания Xiaomi обратилась своим фанатам, что это будет первый бренд, выпустивший смартфон на базе процессора Snapdragon 888. И сегодня компания выпустила официальное подтверждение того, что серия Mi 11 выйдет из строя 28 декабря.

Как показано на плакате, серия Xiaomi Mi 11 будет анонсирован 28 декабря в 19:30 по местному времени. Но компания не поделилась никакой информацией о характеристиках линейки Mi 11. Нам лишь остается ждать, ведь до запуска остается около недели.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Обзоры:
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Новости:
Смартфон OPPO A15s засветился в сети

В базе данных Малазийского института SIRIM обнаружились сведения о смартфоне OPPO CPH2179, который появит...
Huawei Mate 40 Pro+ снова появился в продаже

Один из боссов Huawei Брюс Ли заявил о том, что флагманский смартфон Mate 40 Pro+ станет снова доступен д...
Google выпускает последнее обновление системы для Pixel 2 и Pixel 2 XL

Компания Google выпустила последнее обновление системы для смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL, тем самым пре...
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Лучшее геймерское кресло. COUGAR Armor ONEЛучшее геймерское кресло. COUGAR Armor ONE
Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Лучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silverЛучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silver
Чип AMD Radeon 6900 XT показали на фото...
Чип AMD Radeon 6900 XT показали на фотоНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует вскор...
Blackview BL6000 Pro будет представлен 1...
Blackview BL6000 Pro будет представлен 1Компания Blackview разослала приглашение на презентацию своего флагмана Blackview BL6000 Pro. ...
Наслаждайтесь мелодиями с новыми наушник...
Наслаждайтесь мелодиями с новыми наушникКомпания Sennheiser представила новые наушники с открытым корпусом под названием HD 560S. ...
MSI представила бюджетную видеокарту RTX...
MSI представила бюджетную видеокарту RTXБюджетная видеокарта MSI RTX 3070 Twin Fan имеет двухслотовый дизайн с двумя вентиляторами. ...
Royole FlexPai 2 5G с 12 ГБ + 512 ГБ пам...
Royole FlexPai 2 5G с 12 ГБ + 512 ГБ памFlexPai 2 запущен в качестве второго складного смартфона от китайского производителя Royole в Китае. ...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Ed...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent EdКомпания Lenovo представила игровой смартфон Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition, который отлич...
iPhone 12 Pro Max показали в синей расцв...
iPhone 12 Pro Max показали в синей расцвПопулярный китайский магазин Tmall объявил дату начала приема предзаказов на смартфон iPhone 12 Pro Max, ...
Смартфон Redmi K40 получит 120-Гц OLED-д...
Смартфон Redmi K40 получит 120-Гц OLED-дАвторитетный китайский информатор Digital Chat Station подтвердил предыдущие слухи о том, что смартфоны с...
VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила ...
VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила множество изменений, касаемо характеристик и дизайна. Гарнитура п...
Представлен ноутбук Tuxedo Aura 15 на AM...
Представлен ноутбук Tuxedo Aura 15 на AMКомпания Tuxedo Computers пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aura 15, которая получила аппаратную пл...
Phanteks представила вертикальные корпус...
Phanteks представила вертикальные корпусНовые корпуса Evolv Shift 2 и Shift 2 Air основаны на форм-факторе оригинальной версии Evolv Shift. Верси...
Представлен одноплатный ПК ASUS Tinker B...
Представлен одноплатный ПК ASUS Tinker BКомпания ASUS выпустила одноплатный компьютер Tinker Board 2, который может составить конкуренцию популяр...
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor