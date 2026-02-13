Death Stranding 2: On the Beach выйдет на ПК

Студия KOJIMA PRODUCTIONS совместно с Nixxes Software объявила о выходе Death Stranding 2: On the Beach на ПК уже 19 марта 2026 года. Предварительный заказ уже открыт в сервисах Steam и Epic Games Store, так что переносить релиз, скорее всего, никто не будет. В самостоятельном продолжении игрокам предложат расширенный набор инструментов, оружия и транспорта, которыми сможет пользоваться Сэм. Вместе с союзниками из организации DRAWBRIDGE он отправится в новое путешествие, чтобы подключить Австралию к хиральной сети. На пути героя встанут многочисленные враги, поэтому ему предстоит сражаться, действовать скрытно или стремительно уходить от опасности.

Кроме того, Сэму придётся пережить землетрясения, песчаные бури и лесные пожары, а также противостоять разрушительному Timefall, снова пытаясь спасти человечество от вымирания. Вернётся и система Social Strand System, которая объединяет игроков по всему миру, позволяя влиять на чужие миры и ощущать последствия действий других пользователей в своем прохождении. Разработчики обещают ещё более глубокое погружение в мир Death Stranding благодаря поддержке ультрашироких мониторов. Игра будет работать в формате 21:9 UltraWidescreen как в игровом процессе, так и в кат-сценах на ПК и PlayStation 5, а на ПК дополнительно появится режим 32:9 Super UltraWidescreen. Во всех случаях заявлено разрешение 4K, плюс ПК-версия предложит гибкость управления благодаря поддержке мыши с клавиатурой.
Ubisoft представила генеративный ИИ для игр…
Вчера компания Ubisoft официально представила Teammates — игровой опыт, работающий на базе генеративного …
Скачать Minecraft Bedrock (самую последнюю версию) на Androi…
Последние версии Minecraft Bedrock показывают, как игра развивается без резких рывков. Обновления напр…
Доля Linux в Steam продолжает бить рекорды…
После того, как в октябре доля Linux на Steam наконец превысила отметку в 3%, в ноябрьском опросе Steam «…
Call of Duty выпустят на Nintendo Switch 2…
Когда компания Microsoft купила Activision Blizzard, она заключила соглашения с двумя другими крупными пр…
Многопользовательская POPUCOM вышла на Nintendo Switch…
Многопользовательская приключенческая игра POPUCOM, разработанная HYPERGRYPH и выпущенная GRYPHLINE, тепе…
Игра R-Type Dimensions III выйдет в мае на актуальных платфо…
Компания ININ Games официально объявила о выпуске полной версии игры для Nintendo Switch 2 на картридже, …
У GOG Galaxy появится нативный клиент для Linux…
Вскоре после того, как GOG перешла под контроль одного из своих сооснователей, компания ещё нагляднее про…
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполне…
В конце прошлого года вышла игра Little Nightmares 3, но сделана она была другой студией и это ожидаемо о…
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнениемОбзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor