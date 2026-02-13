Death Stranding 2: On the Beach выйдет на ПК

Студия KOJIMA PRODUCTIONS совместно с Nixxes Software объявила о выходе Death Stranding 2: On the Beach на ПК уже 19 марта 2026 года. Предварительный заказ уже открыт в сервисах Steam и Epic Games Store, так что переносить релиз, скорее всего, никто не будет. В самостоятельном продолжении игрокам предложат расширенный набор инструментов, оружия и транспорта, которыми сможет пользоваться Сэм. Вместе с союзниками из организации DRAWBRIDGE он отправится в новое путешествие, чтобы подключить Австралию к хиральной сети. На пути героя встанут многочисленные враги, поэтому ему предстоит сражаться, действовать скрытно или стремительно уходить от опасности.

Кроме того, Сэму придётся пережить землетрясения, песчаные бури и лесные пожары, а также противостоять разрушительному Timefall, снова пытаясь спасти человечество от вымирания. Вернётся и система Social Strand System, которая объединяет игроков по всему миру, позволяя влиять на чужие миры и ощущать последствия действий других пользователей в своем прохождении. Разработчики обещают ещё более глубокое погружение в мир Death Stranding благодаря поддержке ультрашироких мониторов. Игра будет работать в формате 21:9 UltraWidescreen как в игровом процессе, так и в кат-сценах на ПК и PlayStation 5, а на ПК дополнительно появится режим 32:9 Super UltraWidescreen. Во всех случаях заявлено разрешение 4K, плюс ПК-версия предложит гибкость управления благодаря поддержке мыши с клавиатурой.