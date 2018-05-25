Дебют смартфона Meizu mBlu M6T намечен на 29 мая

Компания Meizu готовит к выпуску бюджетный смартфон mBlu M6T на базе SoC Spreadtrum. Гаджет получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 * 720 точек. На тыльной стороне mBlu M6T разместится дактилоскопический сканер вместе со сдвоенным модулем тыльной камеры, состоящим из основного 13-Мп сенсора и вспомогательного 2-Мп. Емкость аккумулятора равна 3230 мА.ч. Предлагаться аппарат будет в чёрном, золотистом, красном и голубом цвете. Анонс новинки Meizu mBlu M6T ожидается 29 мая . О стоимости устройства пока не сообщается.