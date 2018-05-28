Дебютировал 5,5-дюймовый смартфон Samsung Galaxy J4 (2018)

Состоялся анонс нового продукта Samsung Galaxy J4 (2018). Бюджетник Samsung Galaxy J4 2018 получил 5,5-дюймовый Super AMOLED дисплей и 13 Мп камеру. В основе устройства Samsung Galaxy J4 (2018) лежит 4-ядерный процессор Cortex-A53. Камера для селфи оснащена объективом на 5 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА.ч. Использована операционная система Android 8.0 Oreo. Предусмотрены чипы Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n. О стоимости смартфона Samsung Galaxy J4 (2018) пока не сообщается.