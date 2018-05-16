HMD Global официально представила смартфон Nokia X6

Состоялся дебют нового смартфона среднего уровня Nokia X6 с вырезом в верхней части. Гаджет Nokia X получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2280 на 1080 точек и аккумулятор на 3060 мА.ч. В основе девайса Nokia X лежит чипсет Snapdragon 636 от Qualcomm. Сзади установлена сдвоенная камера. Она включает 16-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,0 и 5-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2. Предусмотрены модули Bluetooth 5, 4G VoLTE, Wi-Fi и пара SIM-слотов. Стоимость устройства составит от 200 долларов в зависимости от модификации.