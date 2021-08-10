DeepСool выпускает кронштейн ST500 ARGB для видеокарты

Бренд DeepСool представил кронштейн ST500 ARGB для видеокарты. Устройство с легкостью будет удерживать самые тяжелые видеокарты, добавляя стиль и прочность.

Кронштейн ST500 ARGB регулируется в трех направлениях: по длине, высоте и ширине. Он изготовлен из стали и оснащен плавной и яркой RGB-подсветкой. Подсветку можно синхронизировать с широким спектром совместимого программного обеспечения и компонентов ARGB.

Двух-слотовый кронштейн обеспечивает дополнительную жесткость благодаря добавленной опоре, которая в сочетании с держателем способна легко выдерживать вес самых тяжелых видеокарт на рынке.

Кронштейн для видеокарты DeepСool ST500 ARGB появится в продаже в этом месяце.