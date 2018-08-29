Dell Inspiron Chromebook 14 со стилусом

В последнее время гибридные ноутбуки пользуются громадным спросом — пользователи решили перейти от обычного ноутбука и планшета на одно устройство, универсальное. Шикарным примером хорошей реализации гибрида является новый ноутбук Dell Inspiron Chromebook 14, который только сегодня представили. Устройство отличается от потенциальных конкурентов поддержкой перьевого ввода. На тыльной стороне корпуса есть паз для стилуса, куда он и установлен прямо с завода, и вы можете пользоваться возможностями ноутбука при помощи данного элемента управления. Получилось весьма удобно — в рабочее время вы пользуетесь обычной клавиатурой, но при желании можно взять и запустить планшет со стилусом, рисовать или лазить по сети. Очень крутая реализация получилась, правда пока что стоимость никто не называл.