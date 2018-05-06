Dell и HP работают на high-end устройствами Chromebook

Вы не задумываетесь о высоких характеристиках устройства когда упоминаете Chromebook, но, похоже, Dell и HP могли бы создать подобное устройство. Обе компании будут работать над моделями, основанными на процессоре Kaby Lake и имеющим разрешением экрана до 2400x1600 пикселей.Если слухи будут правдивыми, то пять моделей разрабатываются на основе тех же спецификаций, сообщает XDA-Developers. Высокопроизводительные Chromebook разрабатываются под кодовым названием «Nami», который будут иметь эталонный дизайн.