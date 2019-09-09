Dell превосходит прибыль в продажах настольных компьютеров

2019-09-09, Автор - Adelia; Продукт - Dell ; [84]
В четверг Dell Technologies превзошла оценки прибыли с Уолл-стрит, акции компании выросли на 9 процентов в расширенной торговле.

Производитель ПК видит снижение спроса во всех отраслях промышленности Китая на фоне китайско-американской торговой войны, но акцент компании на выборочных крупных сделках в азиатской стране помог ей заработать «доллары с более высокой маржой» на медленном рынке.

Это помогло компании спрогнозировать скорректированную прибыль на акцию в годовом исчислении в диапазоне от 6,95 до 7,40 долл. США.

Продажи в бизнесе компании упали на 7 процентов до 8,6 миллиардов долларов, а операционная прибыль выросла на 4 процента до 1,05 миллиардов долларов. Dell выигрывает от увеличения продаж рабочих станций корпорациям и более дорогих персональных компьютеров для игр.

Компания вернулась на фондовый рынок после перерыва в шесть лет в декабре прошлого года.

Чистая прибыль Dell составила 4,51 млрд долларов за второй квартал, закончившийся 2 августа, по сравнению с убытком в 461 млн долларов годом ранее.Компания заработала 2,15 долларов.Общий доход вырос на 2 процента до 23,37 миллиардов долларов, превзойдя среднюю оценку аналитиков в 23,24 миллиарда долларов.


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