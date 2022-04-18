Dell работает на специальным модулем памяти DDR5 для будущих ноутбуков

Утечка информации о будущих ноутбуках Dell показала, что будущие ноутбуки Dell с памятью DDR5 будут оснащены специальным модулем памяти, который Dell называет CAMM или Compression Attached Memory Module. Согласно утечке, CAMM может поддерживать до 128 ГБ ОЗУ, а начальные модули будут поддерживать частоту памяти 4800 МГц. Неясно, будут ли ноутбуки с поддержкой CAMM также иметь припаянную память, но ясно то, что Dell не рассматривает возможность использования традиционных модулей типа SO-DIMM.

Первыми ноутбуками от Dell с новым модулем, по-видимому, будут модели серии Precision 7, которые также будут оснащены процессором Intel Alder Lake-HX серии 55 Вт, графическим процессором NVIDIA RTX A5000 или графикой на базе Intel Arc DG2 с 90 Вт TDP, а также до 12 ТБ хранилища NVMe через PCIe 4.0. Судя по всему, Dell разработала для этих ноутбуков то, что она называет DGFF или Dell Graphics Form Factor, что предполагает, что они будут иметь какое-то модульное графическое решение.

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