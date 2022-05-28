Dell работает над планшетом на Windows - XPS 9315t

Dell готовит новое устройство под названием XPS 9315t.

Скорее всего это будет гибридный ноутбук, как это сейчас принято, но на самом деле это планшет. Модель XPS 9315t позволяет подключить корпус клавиатуры, но ноутбуком это устройство не делает. Новинка получит 13-дюймовый экран и будет работать под управлением Windows. Также можно увидеть относительно толстый для обычного планшета, но обычный для Windows-планшета металлический корпус, выступающую одиночную камеру и слот, видимо, для SIM-карты. Корпус получил слегка скошенные края, что вместе с модулем камеры делает дизайн планшета весьма нетипичным.

Данных о параметрах нет, но можно предположить, что Dell сделает выбор в пользу процессоров Intel Alder Lake. Сообщается, что Dell скоро представит его.
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