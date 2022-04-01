Новый перезаряжаемый стилус Dell имеет встроенную функцию отслеживания

В новом стилусе Dell, Premier Rechargeable Active Pen , есть интересная функция, которая облегчает поиск потерянного стилуса. Он оснащен встроенной технологией поиска, предоставленной Tile , что означает, что вы можете использовать приложение компании по отслеживанию объектов, чтобы заставить стилус гудеть и мигать его светодиодами, чтобы помочь вам найти его, когда он находится поблизости. Если вы потеряете его в другом месте, Tile говорит, что его приложение сможет показать его последнее известное местоположение и использовать свою сеть, чтобы отследить его.

Стилус — это последняя попытка Tile внедрить свою технологию отслеживания в сторонние устройства. В течение нескольких лет они работали с Intel над отслеживанием потерянных ноутбуков. Его технологию отслеживания также можно найти в наушниках от Sennheiser и Skullcandy, смарт-часах от Fitbit и даже в собачьем ошейнике от Qalo.