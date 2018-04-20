Deppa анонсировала Qi Fast Charger

Компания Deppa, производитель мобильных аксессуаров из России, анонсировала новое устройство под названием Qi Fast Charger. Это достаточно интересная штука, которая понравится всем владельцам современных смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки. Важным преимуществом устройства является поддержка быстрой зарядки Quick Cgarge 2.0 и 3.0. Продукт определяет смартфон, который заряжается, и выдает максимальную мощность, которая поддерживается продуктом. Это очень удобно и ваш гаджет будет заряжаться с наивысшей скоростью. Для современных смартфонов, которые приходится заряжать по три раза за сутки, это идеальное решение — не нужно портить разъем зарядки и думать о том, как бы потом дешевле новый прикупить. Беспроводная зарядка экономит ваши средства и нервы, так что советую присмотреться.