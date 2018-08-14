Десятидюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4 оценен в 275 долларов

2018-08-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Xiaomi Mi Pad 4; [50]
Компания Xiaomi объявила о выходе новой версии планшета Xiaomi Mi Pad 4, которая отличается от оригинальной модели 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и с соотношением сторон 16:10, а также аккумулятором на 8620 мАч. Сообщается, что новинка появится в продаже 16 августа по цене 275 долларов за версию с 64 ГБ флэш-памяти и 304 доллара за модификацию с 128 ГБ флэш-памяти.

Планшет также оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 660, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой с возможностью разблокировки устройства по лицу, LTE-модулем для интернета и звонков, модулем Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным Wi-Fi.

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