Детский финансовый помощник Pigzbe

Pigzbe - это дружелюбный финансовый помощник, который использует цифровые карманные деньги и геймификацию, чтобы помочь детям узнать о зарабатывании и сбережении в веселой, практической манере.

Pigzbe сочетает в себе ручной «кошелек», образовательное приложение и новую цифровую валюту (Wollo). Вместе эти элементы учат детей в возрасте от 6 лет основам современного управления капиталом. Родители используют приложение Pigzbe для передачи цифровых карманных денег своим детям в форме новой образовательной валюты Wollo.

С помощью приложения родители могут также создавать задачи, отправлять подарки и предлагать цели. На устройстве Pigzbe дети получают уведомления о любой новой передаче, задании или подарке через свое портативное устройство Pigzbe. «Детское приложение» - это приключение, которое расширяет практические возможности, помогая детям учиться с помощью связанной игры. Pigzbe скоро появится на Kickstarter за 99 долларов.