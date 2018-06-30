Детский планшет Amazon Fire HD 10 Kids Edition оценен в $200

Компания Amazon пополнила ассортимент планшетов моделью Fire HD 10 Kids Edition, которая, как видно из названия, рассчитана на детей. Новинку оснастили 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, 2 Мп и 0,3 Мп камерами, акселерометром и датчиком освещённости. Также отметим защитный чехол розового, синего или жёлтого цвета, функции родительского контроля и годовую подписку Amazon FreeTime Unlimited. Габариты планшета равны 294:188:26 мм, а масса – 660 граммам. Amazon Fire HD 10 Kids Edition уже доступен для покупки по цене 200 долларов.