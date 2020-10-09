Devialet Gemini стоят дорого

Беспроводные наушники в последнее время пользуются повышенным спросом среди пользователей, так как все уже давно отказались от проводов и хотят получать качественный звук за разумные деньги. таким пользователям можно порекомендовать модель Devialet Gemini, которая только-только была представлена французской компанией. Устройство может похвастаться активным подавлением шума, при этом имеется весьма привлекательный дизайн, качественные амбушюры и высокое качество звучания. Стоит сказать, что стоимость составляет 280 евро, но какая цена будет после поступления устройства в Россию никто не знает. Скорее всего, это будет довольно дорогой продукт для ценителей, но пока что не будем делать прогнозов по стоимости.