Динамик DEEPTIME Spirula 3 из кварцевого песка

Поднимите ваши музыкальные ощущения на совершенно новый уровень с песочными динамиками DEEPTIME Spirula 3D.

Используя инновационное программное обеспечение для дизайна, это устройство напечатано на 3D-принтере из кварцевого песка. Устройство имеет спиральную форму, 3-дюймовый динамик полного диапазона и бумажный конус из бамбукового волокна. Spirula поставляется с динамиком с исключительной производительностью. Благодаря эргономически рассчитанному углу, динамики направляют музыку прямо к вашим ушам. Фактически, вы можете разместить колонки там, где вам нравится. Аналогично, динамик обеспечивает частоту от 75 до 20000 Гц с минимальными искажениями. Сочетая мощный звук с потрясающим внешним видом, динамик Spirula всегда будет радовать вас.