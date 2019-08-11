Дисплей LG UltraFine 5K обновлен

LG UltraFine 5K Display был обновлен для поддержки последних моделей Apple MacBook Pro и iPad Pro. Новый 27-дюймовый дисплей UltraFine 5K от южнокорейской компании поддерживает широкую цветовую гамму P3 и яркость 500 нит. Монитор также поставляется с новой панелью дисплея, которая выдает 218 пикселей на дюйм (PPI). Имеются встроенные стереодинамики, камера и микрофон для удовлетворения требований к мультимедиа. Наряду с 27-дюймовым дисплеем UltraFine 5K компания LG представила свой новый 24-дюймовый дисплей UltraFine 4K, который также поддерживает аппаратное обеспечение Apple.

Обновленный 27-дюймовый дисплей UltraFine 5K (модель 27MD5KL) выглядит аналогично монитору, выпущенному еще в 2016 году. Поддерживаются порты Thunderbolt 3 и USB Type-C. Монитор также обеспечивает мощность 94 Вт, что означает, что его можно использовать для зарядки компьютера Mac или iPad.

LG представила встроенную камеру, микрофон и стереодинамики на своем новейшем дисплее UltraFine 5K. Кроме того, он имеет регулируемую высоту и наклон.

Пользователи MacOS Mojave 10.14.6 и iOS 12.4 могут использовать сенсорную панель или клавиатуру MacBook Pro для управления яркостью и громкостью на дисплее UltraFine 5K. Монитор также имеет датчик внешней освещенности для автоматической регулировки уровня яркости.

Монитор можно использовать для настройки рабочей станции Mac с передачей видео, аудио и данных по одному кабелю.

Компания LG представила дисплей UltraFine 4K (модель 24MD4KL) с 23,7-дюймовым экраном, который на десять процентов больше по сравнению с предыдущей версией с 21,5-дюймовым экраном. Новый монитор имеет широкую цветовую гамму P3 и яркость 500 нит. Кроме того, есть порты Thunderbolt 3, которые можно использовать для последовательного подключения двух дисплеев 4K.

LG UltraFine 5K Display можно приобрести через интернет-магазин Apple и выбрать магазины Apple Store в США по цене 1 299,95 долларов США (примерно 89 400 рупий). Напротив, дисплей LG UltraFine 4K стоит 699,95 долл. (Примерно 48 400 рупий).