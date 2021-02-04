Дисплей OnePlus 8T получил крайне высокую оценку

OnePlus 8T был представлен еще в октябре 2020 года и был немного более доступной версией флагманского OnePlus 8 Pro, который был запущен в августе того же года. Устройство является флагманским телефоном с первоклассными характеристиками и специалисты DxOMark даже оценили дисплей гаджета, поставив крайне высокую оценку. Согласно отчету DxOMark, дисплей OnePlus 8T предлагает хорошие цвета с плавным скроллом. Более того, AMOLED-экран смартфона покрыт стеклом Gorilla Glass 5, его диагональ достигает 6,55-дюйма, а разрешение достигает 1080 x 2400 пикселей. А ещё устройство может похвастаться частотой обновления в 120 Гц, что тоже достаточно важно на самом деле. С другой стороны, нужно понимать, что DxOMark — далеко не самый надежный поставщик информации.