Дизайн Huawei Mate X2 слили в сеть

Huawei Mate X2 только что снова слили в сеть, только уже не официальные источники, а поставщики секретной информации. Ранее компания официально разместила новый постер с изображениями на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, демонстрируя бесшовную складную конструкцию устройства. Вскоре после этого на том же Weibo компания официально анонсировала грядущий складной смартфон с изображением в формате GIF, которое намекало на его возможности складывания. Китайский технический гигант также добавил, что закрытие и открытие устройства происходит «плавно». Более того, вскоре после этого в сети появилось изображение уже от инсайдеров с дизайном нового устройства. Новинка выглядит интересно, вот только какая у него будет стоимость.