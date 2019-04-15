Дизайнер переосмысливает контроллер Stadia от Google в причудливом макете

Google Stadia стремится вывести сервисы потоковых видеоигр на новый уровень, предлагая разрешение 4K со скоростью 60 кадров в секунду и поддержку высокого динамического диапазона, объединяя игроков, использующих центры обработки данных Google по всему миру. Вам не понадобится дополнительное компьютерное оборудование, только совместимое подключенное к Интернету устройство и поддержка Google Chrome. Теперь это только вопрос времени, когда появятся сторонние игровые контроллеры, и Playdream может стать одним из них.

Playdream, разработанный дизайнером Даниэлем Чунгом, имеет трубчатую конструкцию, которая мгновенно выделяется как уникальная и в то же время удобная. Разработанный для абсолютно надежного захвата, Playdream имеет все необходимые элементы управления, от кнопок до переработанного D-Pad, триггеров, кнопки Google и даже двух дополнительных кнопок на внутренней стороне ручки.