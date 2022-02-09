Дизайнерская перьевая ручка Hoverpen 3.0 с магнитной подставкой, бросающей вызов гравитации

Дизайнеры Novium создали новую минималистскую дизайнерскую перьевую ручку с уникальной подставкой, бросающей вызов гравитации, чтобы сделать ее центральным элементом вашего стола. Перьевая ручка была вдохновлена ​​человеческой изобретательностью и спроектирована таким образом, чтобы бросить вызов силе тяжести и обеспечить вдохновение. В подставке для перьевой ручки, изготовленной из авиационных материалов, используются магниты, удерживающие ручку в воздухе под углом 60°.

Изящно парящий в заряженном магнитном поле, Hoverpen 3: Future Edition — намек на бесконечный потенциал человечества. Балансируя на одной точке под углом 60 градусов, случайный взгляд омывает вас волной дзен-спокойствия от его минималистического, вдохновленного футуризмом дизайна. Благодаря контакту без трения, простое вращение подвешенного Hoverpen 3 может заставить его вращаться до 30 секунд в великолепном динамичном движении.

Сочетая технологии будущего с богатством истории, совершенно новые перьевые ручки созданы немецкой компанией Schmidt, которая веками известна своим изысканным мастерством и вниманием к деталям. Она также является поставщиком наконечников для перьевых ручек для Монблан. Картридж Hoverpen 3 полностью перезаправляемы, что делает его более экологичным и доступным вариантом для начинающих писателей. Картриджи Hoverpen 3 совместимы с любыми чернилами и заполняются одним движением.