Для AMD Radeon RX 7900 XTX выпустили стильный водоблок

Современные видеокарты достаточно сильно греются, так как производитель хочет получить максимум производительности, чтобы продать модель подороже — пользователи просто обожают красивые графики прироста производительности. Однако чем выше производительность графического процессора, тем больше энергии он потребляет и тем больше тепла выделяет — иногда штатные системы охлаждения просто не способны справиться с поставленной задачей, из-за чего видеокарты сильно шумят. И в компании EK приняли решение создать для видеокарты Radeon RX 7900 XTX, которая на текущий момент является самым мощным решением AMD, водоблок, способный рассеивать достаточное количество тепла без лишнего шума. Это очень интересное решение, на которое стоит обратить внимание.

Стоит сразу отметить, что система жидкостного охлаждения к Radeon RX 7900 XTX подходит только в случае использования референсной платы от самой AMD. Вероятно, новый водоблок подойдёт и для других моделей, но производитель не может этого гарантировать. Также стоит сказать, что в комплект входит только водоблок — остальные компоненты кастомной системы охлаждения придётся покупать самостоятельно, так что вы не можете просто купить новинку, вставить её в систему и получить охлаждение для графического чипа. Будем надеяться, что Radeon RX 7900 XTX будет пользоваться спросом и подобных систем охлаждения будет больше, потому что они гораздо эффективнее обычного радиатора и вентиляторов.